Муцениеце пожаловалась на панибратство в кино и сообщила об упущенных ролях. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света».

По словам Агаты Муцениеце, она устала от того, что в кино приглашают только по знакомству, а не благодаря пробам.

«Все снимают своих жен. Мне это надоело. Любовниц, сестер! Это панибратство мне надоело», — заявила она.

Среди примеров ролей, который упустила актриса, Муцениеце назвала сериал «Фишер», в котором она должна была сыграть вместо Саши Бортич. Кроме этого, актриса сожалеет об упущенной роли в сериале «Госпожа». Она удачно прошла пробы, но в итоге вместо нее взяли актрису Евгению Громову.

«Я прямо мечтала, что это буду я. Сериал „Госпожа“ писали мои друзья. Я пришла на пробы. Я не стала смотреть, потому что мне было больно. Мы там латекс надевали, плетки брали. Женщина была режиссером, мы все репетировали, классно получалось», — рассказала звезда.

Ранее мы писали о том, что актриса Агата Муцениеце назвала виновного в скандале вокруг вечеринки Ивлеевой.