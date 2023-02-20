Павел Прилучный сделал операцию по прикреплению ушей к голове

Звёздный стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов раскрыл секрет внешности актёра Павла Прилучного.

Выступая в эфире YouTube Шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан», Рогов решил заострить свое внимание на переменах во внешности театрального и кино актёра.

«Я небольшой эксперт в области мужской красоты, но у него же сделана операция по прилиплению ушей к голове, – шокировал публику стилист, – а ведь оттопыренные уши так ему шли».

Как сообщает Газета.Ru, ведущая шоу Ляйсан Утяшева призналась, что считает звезду «Мажора» мужчиной в высшей степени привлекательным.

Рогов в ответ на реплику бывшей супруги Павла Воли прореагировал сдержано и, пользуясь эфирным временем, призвал пластических хирургов «приземлять» желания своих клиентов, если те хотят уж слишком разительно изменить пропорции или формы своего тела.