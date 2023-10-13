Муцениеце подала в суд на Прилучного для взыскания алиментов на сына и дочь

Актриса Агата Муцениеце подала в суд на бывшего мужа Павла Прилучного. Она хочет взыскать с него алименты на содержание сына и дочери.

Подробности сообщает StarHit.

Иск поступил в суд 10 октября. На утро 9 ноября назначена беседа.

Напомним, в браке у Муцениеце и Прилучного появились на свет сын и дочь. Они рождены в 2013 и 2016 году соответственно. Актер продолжает видеться с детьми, берет их на отдых и прогулки.

Сейчас Прилучный женат на актрисе Зепюр Брутян. В браке родился сын.

Недавно актер признался, что с появлением третьего ребенка его жизнь сильно изменилась. Ему захотелось больше работать. В семье Прилучный зарабатывает деньги, а жена занимается домом. С бытом ей помогает няня – она владеет английским языком. Жена не оставляет желания в скором времени вернуться на сцену.