Мстит мужу-изменщику: певицу Нюшу сняли в объятиях страстного брюнета
Певица Нюша показала чувственный танец с брюнетом назло мужу.
Фото: Starface.ru
Одна из самых привлекательных исполнительниц Нюша оказалась в центре скандала после заявления о том, что в ее семье произошла измена. Поклонники сразу подумали, на ее мужа Игоря Сивова, ведь в этот период сама она находилась в ожидании ребенка. Пара смогла справиться с этой проблемой, однако девушка стала часто появляться в компании других мужчин.
Знаменитость опубликовала в соцсетях отрывок танца с партнером. Рядом с Нюшей был стройный брюнет, который обнимал ее и кружил. Со стороны молодые люди смотрелись словно пара. Было видно, что певице очень нравится ее спутник. Атмосфера передавалась даже через экран.
«Почувствуйте нашу атмосферу», – подписала ролик звезда.
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В последнее время артистка наслаждается собой и проводит много времени вдали от супруга. Сам же Сивов старается не комментировать слухи о личной жизни. Его подозревали в романтической связи с подругой семьи Викторией Лопыревой. Но исполнительница продолжает общаться с блондинкой, поэтому слухи так и остались слухами.
Ранее мы писали о том, что по мнению психолога Нюша удерживает мужа силой после его признаний в измене.