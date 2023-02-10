passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
13:34, 10 февраля 2023
1 мин.

Мстит мужу-изменщику: певицу Нюшу сняли в объятиях страстного брюнета

Певица Нюша показала чувственный танец с брюнетом назло мужу.

Мстит мужу-изменщику: певицу Нюшу сняли в объятиях страстного брюнета

Фото: Starface.ru

Одна из самых привлекательных исполнительниц Нюша оказалась в центре скандала после заявления о том, что в ее семье произошла измена. Поклонники сразу подумали, на ее мужа Игоря Сивова, ведь в этот период сама она находилась в ожидании ребенка. Пара смогла справиться с этой проблемой, однако девушка стала часто появляться в компании других мужчин.

Знаменитость опубликовала в соцсетях отрывок танца с партнером. Рядом с Нюшей был стройный брюнет, который обнимал ее и кружил. Со стороны молодые люди смотрелись словно пара. Было видно, что певице очень нравится ее спутник. Атмосфера передавалась даже через экран.

«Почувствуйте нашу атмосферу», – подписала ролик звезда.

Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В последнее время артистка наслаждается собой и проводит много времени вдали от супруга. Сам же Сивов старается не комментировать слухи о личной жизни. Его подозревали в романтической связи с подругой семьи Викторией Лопыревой. Но исполнительница продолжает общаться с блондинкой, поэтому слухи так и остались слухами.

Ранее мы писали о том, что по мнению психолога Нюша удерживает мужа силой после его признаний в измене.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Нюша
,
#Игорь Сивов
,
#отношения
,
#измены
,
#скандал
Новости партнеров
О чем говорят