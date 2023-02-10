Мстит мужу-изменщику: певицу Нюшу сняли в объятиях страстного брюнета

Одна из самых привлекательных исполнительниц Нюша оказалась в центре скандала после заявления о том, что в ее семье произошла измена. Поклонники сразу подумали, на ее мужа Игоря Сивова, ведь в этот период сама она находилась в ожидании ребенка. Пара смогла справиться с этой проблемой, однако девушка стала часто появляться в компании других мужчин.

Знаменитость опубликовала в соцсетях отрывок танца с партнером. Рядом с Нюшей был стройный брюнет, который обнимал ее и кружил. Со стороны молодые люди смотрелись словно пара. Было видно, что певице очень нравится ее спутник. Атмосфера передавалась даже через экран.

«Почувствуйте нашу атмосферу», – подписала ролик звезда.