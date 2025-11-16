«Мрази хохочут над горем человека»: Оскар Кучера вступился за попавшего в «голый» скандал Дмитрия Диброва

Оскар Кучера встал на защиту Дмитрия Диброва, попавшего в скандал после распространившегося по Сети видео неприличного содержания. В своем Telegram-канале актер назвал «мразями» тех, кто опубликовал «отвратительные» кадры, и заявил, что телеведущий «явно не в себе».

Недавно по Сети разлетелся ролик, на котором 66-летний Дмитрий Дибров запечатлен в непотребном виде. Так, на кадрах шоумен выходит из машины с расстегнутыми штанами, а чуть позже к нему подходит таинственная спутница. Пара обнялась и отправилась куда-то в неизвестном направлении. По слухам, они приехали на закрытую вечеринку откровенного характера. Многие пристыдили телеведущего, позволяющего себе подобное поведение на публике.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону Дмитрия Диброва. Так, артиста неожиданно поддержал Оскар Кучера, который резко осудил журналистов, публикующих на всеобщее обозрение порочащие честь кадры. Актер заявил, что шоумен явно не контролировал себя в тот момент, а те, кто слил видео, поступили низко, посмеявшись над чужим «горем».

«По поводу „выступления“ моего товарища Димы Диброва. Как не стыдно журналистам множить это отвратительное видео. Дима там явно не в себе. И после того, что он пережил, есть от чего быть не в себе. Не он себя снимает. Не он выложил. Выложили мрази. Но еще большие мрази те, кто на этом делает пиар, хохоча над горем человека, попавшего в ужасную ситуацию. Да по своей вине. Но все же. Мы теряем человеческий облик. Фу такими быть», — возмутился Оскар Кучера.

На данный момент сам Дмитрий Дибров пока не прокомментировал скандальное видео. Представитель артиста Артур Якобсон признался: он «не понимает, что происходит». По мнению продюсера, ролик и вовсе может быть постановочным.

Напомним, 25 сентября Дмитрий Дибров развелся с молодой супругой Полиной после 16 лет брака. В окружении пары утверждали, что причиной разрыва стала измена модели с женатым другом семьи Романом Товстиком.

Ранее блогер Алана Мамаева заявила, что скандальное видео с Дмитрием Дибровым могли «слить» в Сеть из мести.