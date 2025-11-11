«Это месть»: Алана Мамаева назвала причину слива скандального видео с Дибровым

Телеведущий Дмитрий Дибров оказался в центре скандала после появления в соцсетях видео. На кадрах мужчина был с расстегнутой ширинкой. Блогер Алана Мамаева считает, что видео «слили» в СМИ из-за мести за продажу дома.

В своем личном блоге Мамаева прямо связала слив видео с недавней продажей Дибровым особняка, в котором он ранее жил со своей бывшей супругой Полиной.

«Пишут, это старое видео. Но только сейчас его слили в СМИ. Может быть, на фоне продажи дома Дмитрием Дибровым», — порассуждала она, намекая, что кто-то таким образом решил отомстить телеведущему за это решение.

Напомним, что Полина Диброва тоже отреагировала на появление скандального видео с бывшим мужем. На тот момент они еще были в браке.

«Что я могу прокомментировать… Каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Я в принятии, поэтому давайте перестанем это обсуждать», — заявила 36-летняя Диброва.

Ранее мы писали о том, что Дибров при продаже дома может столкнуться с проблемами, как у Пугачевой.