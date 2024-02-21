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Опубликовано 21 февраля 2024, 11:01
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«Мозоли и стертые в кровь пальцы»: Волочкова показала искалеченные ноги

48-летняя Анастасия Волочкова запустила в Сеть фото искалеченных после балета ног.
«Мозоли и стертые в кровь пальцы»: Волочкова показала искалеченные ноги

© Starface.ru

48-летняя Анастасия Волочкова запустила в Сеть фото искалеченных после балета ног. Балерина поделилась откровением в личном блоге.

Анастасия Волочкова никогда не скрывала, что гордится своими успехами и стройной фигурой. Однако за каждым большим достижением стоит усердный труд. Балерина решила наглядно показать, с какими сложностями она столкнулась из-за выбранной профессии.

Анастасия поделилась снимком, на котором заметно, как деформировались ее ступни. Волочкова заявила, что не раз испытывала сильную боль, надевая пуанты.

«Мозоли и следы от ленточек остаются. Стертые в кровь пальцы у меня были с детских лет поступления в Академию балета. Не имея никаких данных, я развивала себя ежедневным трудом с частным педагогом», — высказалась знаменитость.

Балерина вспомнила, что, возвращаясь домой, она регулярно повторяла пройденный материал. Это позволяло ей поддерживать форму.

«Мозоли и стертые в кровь пальцы»: Волочкова показала искалеченные ноги

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, как Ксения Собчак относится к своим сотрудникам. Подробности смотрите в этой новости.

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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