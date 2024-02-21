«Мозоли и стертые в кровь пальцы»: Волочкова показала искалеченные ноги
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48-летняя Анастасия Волочкова запустила в Сеть фото искалеченных после балета ног. Балерина поделилась откровением в личном блоге.
Анастасия Волочкова никогда не скрывала, что гордится своими успехами и стройной фигурой. Однако за каждым большим достижением стоит усердный труд. Балерина решила наглядно показать, с какими сложностями она столкнулась из-за выбранной профессии.
Анастасия поделилась снимком, на котором заметно, как деформировались ее ступни. Волочкова заявила, что не раз испытывала сильную боль, надевая пуанты.
«Мозоли и следы от ленточек остаются. Стертые в кровь пальцы у меня были с детских лет поступления в Академию балета. Не имея никаких данных, я развивала себя ежедневным трудом с частным педагогом», — высказалась знаменитость.
Балерина вспомнила, что, возвращаясь домой, она регулярно повторяла пройденный материал. Это позволяло ей поддерживать форму.
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