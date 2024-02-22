«Можно я говорить не буду?»: Дмитрий Медведев назвал вечеринку Насти Ивлеевой мутью и отказался ее обсуждать

Вечеринка блогера Насти Ивлеевой «набила оскомину». По сравнению с происходящими в России и мире событиями «это муть». Соответствующее мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В рамках большого интервью российским СМИ политика спросили о скандальном мероприятии Ивлеевой. Ответ Медведева приводит ТАСС.

«Можно я про эту вечеринку говорить не буду? Уже так это набило оскомину. Это такая муть по сравнению с тем, что происходит в стране, в мире. Просто жалко времени нашего с вами», - произнес Медведев.

Напомним, вечеринка состоялась в декабре 2023 года в московском клубе. Ее посетили многие российские звезды, включая певца Филиппа Киркорова, артистку Лолиту и других.

После мероприятия Киркорова убрали с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все», его роль в картине исполнил другой человек. Также исполнителя вырезали из новогодних концертов. После недавней поездки Киркорова на Донбасс певца пригласили в жюри шоу «Маска».

Ранее критик Сергей Соседов заявил, что Ивлеева выйдет «сухой из воды». У нее есть связи, деньги и большое количество подписчиков, заявлял он.