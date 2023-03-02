«Можно выдохнуть»: солист «Руки вверх!» Сергей Жуков заговорил о пенсии

Солист популярной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков уже много лет продолжает выступать и записывать новые песни, которые очень нравятся фанатам коллектива. Звезда всегда очень улыбчив и с радостью разговаривает с журналистами о творчестве. На днях музыкант неожиданно заговорил о пенсии.

Жуков пообщался с корреспондентами Пятого канала во время музыкальной премии «Виктория», где получил награду. Он признался, что даже не надеялся на это. По словам знаменитости, ему всегда приходилось тягаться с талантливыми коллегами.

«Всегда находились замечательные талантливые коллеги, которые всегда уводили из-под носа приз, ай-яй-яй», — пожаловался артист.

Сергей отметил, что в этом году ему было действительно сложно выиграть. Ведь вместе с ним соревновались такие кумиры миллионов, как поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров и рэпер Баста.

«Все в совокупности произошло и совпало. Человек, который идет к своему концерту всю свою творческую карьеру, все 27 лет, получается, и все-таки собирает «Лужники». По большому счету, после этого идет на пенсию. Это как собрать «Уэмбли» или получить «Грэмми» там, у них. В общем, можно было бы выдохнуть», — начал рассуждать звезда.

Журналисты и поклонники были напуганы, когда услышали, что Жуков намекнул на уход со сцены. Но Сергей решил объясниться и заверил, что впереди его ждет большой тур по стране, а потом он мечтает еще раз собрать «Лужники».

Ранее мы писали о том, как Сергей Жуков спустя 16 лет раскрыл причину распада старого состава группы «Руки Вверх!». Выяснилось, что она связана со вторым участником – Алексеем Потехиным, который покинул дуэт в 2006 году.