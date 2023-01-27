«Можно выдохнуть с облегчением»: Павел Воля обнародовал причину ухода из Comedy Club

Юморист и участник шоу Comedy Club Павел Воля впервые высказался про уход из проекта. Он внес ясность, действительно ли перестал быть ведущим шоу.

Воля заявил, что вопрос с уходом «взорвал» его соцсети.

«Пропустил за 18 лет одну съемку и тут понеслось. Докладываю. Никуда не уходил», - написал Воля, призывая смотреть очередной выпуск с его участием.

Поклонники принялись писать в комментариях, что ждали его реакции.

Судя по словам некоторых фанатов, зрители были расстроены информацией о его уходе. «Можно выдохнуть с облегчением», «Больше не пугайте нас так», - встретили они сегодняшнее заявление Воли.

Ранее коллега юмориста по проекту Гарик Харламов сообщил, что следом за ним Comedy Club покинул Воля.