«Можно выдохнуть с облегчением»: Павел Воля обнародовал причину ухода из Comedy Club
Павел Воля рассказал, почему впервые за 18 лет пропустил съемку в Comedy Club.
Фото: Игорь Генералов/ Starface.ru
Юморист и участник шоу Comedy Club Павел Воля впервые высказался про уход из проекта. Он внес ясность, действительно ли перестал быть ведущим шоу.
Воля заявил, что вопрос с уходом «взорвал» его соцсети.
«Пропустил за 18 лет одну съемку и тут понеслось. Докладываю. Никуда не уходил», - написал Воля, призывая смотреть очередной выпуск с его участием.
Поклонники принялись писать в комментариях, что ждали его реакции.
Судя по словам некоторых фанатов, зрители были расстроены информацией о его уходе. «Можно выдохнуть с облегчением», «Больше не пугайте нас так», - встретили они сегодняшнее заявление Воли.
Ранее коллега юмориста по проекту Гарик Харламов сообщил, что следом за ним Comedy Club покинул Воля.