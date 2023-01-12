Харламов сообщил об уходе Павла Воли из «Comedy» и назвал имя нового ведущего

В прошлом году страсти вокруг проекта «Comedy Club» не утихали. Так, Гарик Харламов внезапно объявил о своем уходе из шоу, а вместо него соведущим Воли назначили Андрея Бебуришвили. Тогда на нового члена проекта обрушился шквал критики, с которым он не может справиться до сих пор. Сегодня Харламов решил подлить масла в огонь и сообщил, что вслед за ним шоу покидает и Павел Воля.

Насколько эта информация является правдивой — трудно судить, однако юморист даже назвал имя нового телеведущего, и им вновь стал Бебуришвили.

«Друзья, вслед за мной "Comedy Club" покинул и Павел Воля, поэтому встречайте: новый ведущий шоу — Андрей Бебуришвили. Следующий выпуск проведут два Бебура», — высказался Гарик.

Сам Павел Воля пока никак не комментировал сложившуюся ситуацию.

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