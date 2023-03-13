Известия: у 46-летнего Романа Костомарова есть риск остановки сердца при ампутации руки

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. За два месяца, проведенных в больнице, медицинская карта спортсмена пополнилась рядом неприятных недугов, в числе которых некроз, гангрена и инсульт. Кроме того, Олимпийский чемпион перенес и операцию по ампутации стоп, вот почему поклонники не прекращают молитв за его здоровье. Поговаривают, сейчас у медицинских сотрудников возникли опасения за левую руку мужчины, поэтому есть вероятность проведения еще одной ампутации. На связь с изданием «Известия» вышел источник, приближенный к ситуации, и прокомментировал состояние Романа.

К слову, новости не очень позитивные. Так, инсайдер заявил: «В случае ампутации руки существует риск остановки сердца. Пока организм борется с сепсисом, но он достаточно слаб для этого».

Кроме того, совсем недавно по Сети прошел слух о том, что Костомаров пришел в себя и начал общаться с семьей. Источник «Известий» опроверг и это: Олимпийский чемпион не может даже самостоятельно пошевелиться.

«Врачи отмечают сильную худобу Костомарова, он не может сам поднять руки и шевелиться. Санитарам приходится каждые два часа менять ему положение, а на его кровати установлен противопролежневый матрас», — высказался инсайдер.

На данный момент ни семья Романа, ни его друзья никак не комментировали подобную информацию.

Ранее Илья Авербух рассказал, что произошло с Оксаной Домниной за время госпитализации супруга. Известный хореограф считает, что возлюбленная Костомарова — сильная женщина. Полное высказывание Ильи читайте в этой статье.