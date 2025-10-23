«Можно попросить»: Сергей Жуков рассказал о продвижении в шоу-бизнесе через связи

Сергей Жуков заявил, что может продвинуть в шоу-бизнесе сына благодаря связям. Об этом он рассказал в шоу «Dreamcast».

Певец Сергей Жуков подтвердил слухи о том, что благодаря связям в отечественном шоу-бизнесе есть возможность продвинуть кого угодно.

«Можно попросить кого-то на радио поддержать, взять песню и так далее. Я даже могу попросить поставить там какой-то видеорепортаж или там ещё что-то на музыкальном телевидении. Наверное, попросить кого-нибудь из организаторов концерта: а можно мой сын тоже здесь выступит?» — рассказал он.

Однако если у артиста не будет народной любви, продвинуться дальше он не сможет, объяснил Жуков. Лидер группы «Руки вверх!» также добавил, что в кино такая ситуация вообще практически невозможна.

«Кино в первую очередь это бизнес. Я не могу прийти в этот огромный киномир и сказать: вот моя дочь, она будет играть. Мне скажут: ты дурак что-ли. С какого перепуга?» — заявил он.

