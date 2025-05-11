«Мама возмущается»: Сергей Жуков публично обратился к сыну по особому поводу

Сергей Жуков эмоционально обратился к сыну по особому поводу.

Сегодня семья солиста группы «Руки вверх!» празднует 15-летие наследника Энджела. В честь этого Сергей опубликовал в личном блоге снимок, на котором он запечатлен вместе с именинником, решившим стать артистом, как и его отец.

Жуков не стал скрывать, что он всегда любуется повзрослевшим ребенком. По словам Сергея, их с Региной Бурд сын часто подшучивает над мамой, которая теперь ниже его ростом, обращаясь к ней «метр шестьдесят пять» с просьбой быстро поцеловать.

«Мама в шутку пугается, возмущается и кричит: "Папа, на помощь!". Тут подхожу я и по привычке пытаюсь нависнуть над тобой, но уже не получается. Приходится выкручиваться: "Так, метр семьдесят пять. Ну-ка, отойди от мамы. Это вам говорит метр семьдесят семь". Мы все трое хохочем, обнимаемся и ты получаешь свой затребованный поцелуй», — разоткровенничался Жуков.

Сергей признался, что время летит очень быстро, из-за чего он не может привыкнуть к быстрому взрослению своих детей. Также артист подчеркнул, что 15-летний Энджел навсегда останется ребенком в глазах любящих родителей.

«Ты еще так молод и так наивен, но твои кроссовки 44 размера почему-то навевают на нас с мамой грусть. Добрую и теплую. Ты так вырос, родной, но помни, что для нас с мамочкой — ты всегда малыш», — подчеркнул Сергей в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни группы «Руки вверх».