«Можно переводить деньги»: Юлия Проскурякова после госпитализации Игоря Николаева взмолила о помощи

Певица Юлия Проскурякова после госпитализации мужа, композитора Игоря Николаева взмолила о помощи. По словам артистки, она нужна именно сейчас.

Проскурякова обратилась к подписчикам с просьбой о сборе гуманитарной помощи пострадавшим после «страшнейшего землетрясения» в Турции. Сбор осуществляется в Екатеринбурге. Артистка указала адрес, время и контакт человека, который занимается этим вопросом. Вещи должны быть новые, уточнила звезда.

«Людям очень нужна помощь сейчас… Также можно переводить деньги по телефону», - написала певица.

У артистки поинтересовались, почему она не осуществляет сбор помощи для Сирии, где также произошло землетрясение. На это Проскурякова заявила, что она не знает, как помочь Сирии. В случае со сбором помощи в Екатеринбурге она уверена, что человек, занимающийся сбором вещей, не мошенник.

Позже нашелся контакт человека для сбора помощи Сирии. Проскурякова обновила пост.

Игоря Николаева госпитализировали в ночь с 30 на 31 января с подозрением на инфаркт. Позже стало известно, что Николаев перед инфарктом «метался» между двух женщин.