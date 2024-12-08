«Можно не волноваться»: Надежда Кадышева впервые за долгое время вышла в свет

Артистка Надежда Кадышева впервые за долгое время вышла в свет. Певица появилась на «Песне года — 2024» вместе с сыном Георгием.

65-летняя исполнительница хита «Широка река» радуется новой волне популярности. Ее песни начала активно слушать молодежь — артистка очень востребована на корпоративах.

Кадышева признается: ей очень приятно повышенное внимание к творчеству со стороны молодого поколения.

«Я счастлива, значит, у России есть хорошее будущее, можно не волноваться. Молодежь любит свое родное. Они с удовольствием поют песни, ходят на концерты», — приводит ее слова NEWS.ru.

Артистка отметила, что сейчас у нее очень много гастролей, но в Новый год она хочет не работать и остаться с семьей. Ради совместного времени с близкими Кадышева отменяет выступления, а родные вместе готовят ужин. Георгий добавил, что мама лепит отличные пельмени.

Ранее Надежда Кадышева удивила переменами во внешности на концерте в Кремлевском дворце. Окружающие отметили, что певица изменилась в лучшую сторону и выглядит намного моложе своих лет.