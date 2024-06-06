«Можно назвать самой богатой певицей»: представитель Кадышевой рассказал о благосостоянии артистки

Недавно Прохор Шаляпин назвал Надежду Кадышеву одной из самых богатейших российских певиц. Представитель народной артистки Григорий прокомментировал заявление бывшего участника «Фабрики звезд».

Представитель звезды не стал раскрывать ее доходы, а на заявление Шаляпина ответил шуткой.

«Да, Надежду Никитичну действительно можно назвать самой богатой певицей. У неё самый богатый репертуар», — рассказал Григорий Абзацу.

Исполнительница хита «Широка река» стала заметно реже появляться на публике с начала пандемии. Весной этого года Надежда Кадышева выступала вместе с ансамблем «Золотое кольцо» в Москве, а на большой сцене певица крайний раз появилась 12 июня 2023 года на концерте, посвященном Дню России. В связи с этим в последнее время в Сети ходят слухи о том, что артистка не может гастролировать из-за проблем со здоровьем.

Однако супруг 65-летней знаменитости, музыкант Александр Костюк признался, что с его женой все в порядке. Она старается вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Недавно Надежда Кадышева рассказала о просьбах фанатов подарить им концертные костюмы. Подробнее читайте здесь.