«Можно меня поздравить»: 33-летняя Настя Ивлеева пересела на каяк

33-летняя блогер Настя Ивлеева сообщила, что «пересела на каяк». Знаменитость сняла видео из небольшой узкой гребной лодки и заявила, что это «балдеж чистой воды».

Ивлеева рассказала о новом хобби в своем Telegram-канале.

«Можно меня поздравить, я пересела на каяк. Так что теперь могу называть себя каякисткой, каякершей, каякоркой», - шутила Ивлеева.

Блогер не рассказала, где именно занимается на каяке. Зато Ивлеева поделилась эмоциями от досуга.

«Ой, благодать, девочки, благодать, ни дать ни взять. Балдеж чистой воды», - произнесла она.

Ранее сообщалось, что в Сети раскритиковали ее поздравление с Днем России. В нем блогер цитировала писателя Михаила Лермонтова и заявляла, что для понимания России надо больше читать русской классики.