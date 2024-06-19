«Можно меня поздравить»: 33-летняя Настя Ивлеева пересела на каяк
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33-летняя блогер Настя Ивлеева сообщила, что «пересела на каяк». Знаменитость сняла видео из небольшой узкой гребной лодки и заявила, что это «балдеж чистой воды».
Ивлеева рассказала о новом хобби в своем Telegram-канале.
«Можно меня поздравить, я пересела на каяк. Так что теперь могу называть себя каякисткой, каякершей, каякоркой», - шутила Ивлеева.
Блогер не рассказала, где именно занимается на каяке. Зато Ивлеева поделилась эмоциями от досуга.
«Ой, благодать, девочки, благодать, ни дать ни взять. Балдеж чистой воды», - произнесла она.
Ранее сообщалось, что в Сети раскритиковали ее поздравление с Днем России. В нем блогер цитировала писателя Михаила Лермонтова и заявляла, что для понимания России надо больше читать русской классики.