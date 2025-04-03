Можно лишиться частей тела: ведущий Александр Мясников продемонстрировал опасный трюк

71-летний теледоктор Александр Мясников продемонстрировал опасный трюк. Ведущий отжался на деревянных кольцах над капканом.

«Можно лишиться некоторых выдающихся деталей своего тела», - произнес врач перед упражнением.

После нескольких отжиманий он показал, как капкан захлопнул кольцо. Очевидно, что ошибка при выполнении упражнения могла бы привести к травме.

«Рискованная у меня местами работа», - подписал Мясников под видео, опубликованном в его Telegram-канале. Трюк снимался для одной из программ.

Мясников выполнил все безупречно и показал безупречную физическую форму. Однако некоторые поклонники были изрядно напуганы.

«Зачем же так рисковать», «Дорогой доктор Мясников, не надо так рисковать. Вы какой пример подаёте?», «Зачем??? Смысл??? Перебор», - писали под постом.

Осенью 2024 года Мясников закрыл канал, в котором отвечал на вопросы подписчиков. Он жаловался, что 70% сообщений – это неуважительные комментарии.