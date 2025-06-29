«Можно ли над этим смеяться?»: Инстасамка раскрыла, зачем ее муж сделал столько операций на нос

Инстасамка решила публично заступиться за своего мужа Олега Moneyken. В своем микроблоге популярная рэп-исполнительница отметила, что ее избранник делал пластические операции не ради красоты.

24-летний продюсер и супруг Инстасамки неоднократно делал ринопластику, чем вызывал недоумение у аудитории. Исполнительница хита «За деньги да» решила закрыть этот вопрос и защитила своего мужа перед поклонниками.

Как оказалось, отец Олега применял насилие в отношении сына, после чего у мужчины осталась серьезная травма.

«У него были очень напряженные отношения в семье, и отец сломал ему нос. И после этого ему пришлось делать две операции. Можно ли над этим смеяться?» — пристыдила фанатов Инстасамка.

При этом сама Дарья Зотеева не раз меняла внешность у косметолога и ложилась под нож хирурга. Девушка сделала себе губы, грудь и ягодицы. Однако, как отмечает певица, импланты мешают ей в обычной жизни. Поэтому через несколько лет Дарья планирует вернуться к своему прежнему облику до операций.

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