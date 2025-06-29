«Корней стал взрослым»: Екатерину Климову удивил 16-летний сын

У актрисы Екатерины Климовой есть двое сыновей и двое дочерей от разных мужей. Она тратит много времени и сил на воспитание отпрысков, и это дает свои плоды. Знаменитость призналась, что ее 16-летний сын Корней нашел подработку на лето.

Корней сказал маме, что хочет подзаработать летом, но актриса поначалу не отнеслась к этой затее всерьез. Мнение Екатерины изменилось, когда она обнаружила в своей спальне букет цветов и три коробки конфет от сына.

«Я все поняла. Мой сын получил свою первую зарплату. Корней стал взрослым», — поделилась с подписчиками артистка.

Поклонники оценили поступок сына звезды. Они считают, что Екатерина может гордиться наследником.

«Умница. Настоящий мужчина вырос!»; «Красавчик какой!», — написали фанаты знаменитости.

С первым мужем, ювелиром Ильей Хорошиловым, Екатерина познакомилась в 15 лет. От него актриса родила дочь Елизавету, которая учится на журналиста. Сыновья Корней и Матвей появились в браке с Игорем Петренко. В 2015 году супругом звезды стал актер Гела Месхи — у пары есть дочь Изабелла. С Месхи Екатерина развелась в 2019 году.

Ранее актриса отдохнула со старшей дочерью на Мальдивах. Отпуск обошелся звезде примерно в полмиллиона рублей.