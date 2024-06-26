«Можно купить за большие деньги»: Алексей Огурцов назвал причину возвращения на телеэкраны Дмитрия Нагиева

Заслуженный артист России Алексей Огурцов объяснил возвращение Дмитрия Нагиева на телеэкраны денежным вопросом.

«Нагиева могла заставить вернуться в эфир только сумма гонорара. Это такой человек, которого можно купить за большие деньги. Он продался дьяволу-молчуну. Самый опасный человек - тот, который не высказывает своего мнения», - рассказал Огурцов в беседе с «Абзацем».

Огурцов также рассказал, что раньше, в 2010-х годах, он звал Нагиева выступить в Сирии перед российскими военнослужащими, а также съездить в ДНР и ЛНР - до начала СВО, однако того интересовали лишь вопросы гонорара.

«После начала СВО я уже не стал ему звонить», – сказал актер, добавив, что Нагиев для него человек «которому он никогда не пожмет руку».

В 2022 году Дмитрий Нагиев заявил, что уходит в творческий отпуск, после чего перестал участвовать в больших проектах. Ранее 26 июня стало известно, что Нагиев вернется на телеэкраны в детективе «Злые люди» в роли дворянина Евдокима Нефедьева.