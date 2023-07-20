«Можно?»: Галкин* задал провокационный вопрос в день знакомства с Пугачевой

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) познакомился с певицей Аллой Пугачевой в Кремле. Обстоятельства встречи вспомнила народная артистка России Светлана Дружинина.

В тот день в Большом Кремлевском дворце чествовали спортсменов, Дружинина была во главе стола. Рядом с ней сидел Галкин*. Во Владимирском зале собралась «вся эстрадная знать», включая Пугачеву.

О Галкине* Дружинина вспоминает: «И тут появляется он — такой тоненький, черненький, шустренький, на галчонка похож… И вот Максим посидел с нами, а потом говорит: «Я сейчас приду, можно?»...и пошел знакомиться с нашими великими».

Интервью с Дружининой приводит YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Напомним, пара поженилась в 2011 году. Спустя 6 лет Пугачева и ее молодой муж венчались. Семья воспитывает двоих детей, рожденных суррогатной матерью.

Ранее сообщалось, что Пугачева и юморист сошлись на почве азарта – оба предпочитали проводить время в казино. Артисты посещали элитные заведения в Москве в нулевые, где как выигрывали, так и проигрывали крупные суммы. Бывший менеджер одного из таких заведений рассказал, что они всегда реагировали спокойно: при этом ни Пугачева, ни ее спутник никогда лично не возили деньги в случае проигрыша, их передавал другой человек.

*признан иноагентом на территории РФ