«Можно дважды войти в одну реку»: Ольга Бузова высказалась по поводу возвращения к бывшему

Поющая телеведущая Ольга Бузова уже долгое время живет без романтических отношений. После расставания с Давидом Манукяном артистка перестала афишировать личное, поэтому поклонникам неизвестно, был ли кто-нибудь еще у нее или же нет. Сейчас экс-звезда «Дома-2» не скрывает, что абсолютно одинока, но она не унывает и считает, что ее идеальный мужчина может быть не только еще впереди. Причем, по ее мнению, счастье можно легко построить и с бывшим возлюбленным.

Ольга позиционирует себя сильной и самодостаточной женщиной, которая полностью может себя обеспечивать. Для того, чтобы чувствовать себя полноценной, ей не нужен мужчина рядом, а семья у нее еще будет. Она точно знает, что в нужное время в ее жизни появится человек, с которым она заключит союз. При этом она не исключает, что это может быть кто-то из тех, с кем она уже успела расстаться. Тем более такой прецедент уже существует в Голливуде. Джей Ло вновь сошлась с Беном Аффлеком и теперь абсолютно счастлива.

«Джей Ло подала всем женщинам пример, что можно дважды войти в одну и ту же реку - в безумно красивый роман - и через 20 лет вернуть своего идеального бывшего! Может быть, и у меня такое будет!» - поделилась Ольга в интервью с изданием teleprogramma.pro.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что столкнулась с травлей в шоу-бизнесе. Ее оскорбляли довольно влиятельные люди.