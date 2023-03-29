«Буллинг продолжается»: 37-летняя Ольга Бузова стала жертвой травли от влиятельных людей

Ольга Бузова считается популярной девушкой в России. У нее самое большое количество подписчиков в социальной сети среди звезд отечественного шоу-бизнеса. Такой славы она достигла благодаря усердному труду и работе на ТВ в роли певицы и ведущей, однако не все рады головокружительному успеху Ольги. Многие коллеги не скрывают своей неприязни к Бузовой и оставляют гневные комментарии в ее адрес. В новом интервью для издания «Teleprogramma» светская львица рассказала об отношении к сложившейся ситуации.

По словам Ольги, она перестала обращать внимание на критику и оскорбления. Знаменитость считает, что «для всех мил не будешь», вот почему правильнее всего абстрагироваться от гневных высказываний. Бузова заявила: тех, кто ее любит, в разы больше ненавистников, которые лишь пытаются пропиариться за ее счет.

«Буллинг продолжается, и за ним наблюдают все. Буллинг от больших и влиятельных людей. Они пытаются пропиариться за мой счет, получить лишнее упоминание в прессе», — высказалась певица.

Также артистка поделилась и своим философским взглядом на ситуацию. «Пусть эта ненависть выльется на меня в виртуальном мире, а не заражает реальный. Интернет стерпит все», — резюмировала Ольга.

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