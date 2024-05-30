«Хочешь снова подраться?»: Алена Водонаева сцепилась с Викторией Боней из-за Никиты Кологривого

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня в соцсетях опубликовала видео под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант» и сделала подпись: «Когда подписалась на Кологривого». На публикацию отреагировала блогер Алена Водонаева, которая заявила, что актер ее.

Водонаева написала: «Так, Кологривый мой! Хочешь снова подрасться?»

На это Боня ответила следующим образом: «Я тоже на один укус только. А так мне нужен миллиардер».

Интернет-пользователи подключились к диалогу знаменитостей и писали: «Его, вроде, Бузова прибрала – обскакала вас».

Напомним, некоторое время назад Водонаева и Боня подрались из-за фотографий Алены, попавших в Сеть. Позже они помирились и сейчас тепло общаются.

В своем аккаунте Водонаева напомнила, что с момента драки прошло 20 лет. «Можем повторить, конечно», - заявила она.

«А представляете, если Никита Кологривый дан нам с Боней свыше, чтобы исправить ошибки молодости. Перестать ссориться и нормально по-братски поделить мужчину», - написала она и добавила, что актер «очень харизматичный».

Ранее сообщалось, что Водонаева выставила на продажу салон красоты в Москве за 2,5 млн рублей.