Можно даже не пытаться: Анжелика Варум наотрез отказалась фотографироваться с поклонниками в 2025 году

Певица Анжелика Варум начала брать заказы на корпоративы в 2025 году. В Сети появился райдер артистки, в котором та изложила условия выступлений. Так, звезда отказалась от совместных фото с фанатами из-за эпидемиологической обстановки, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Варум готова выступать как в России, так и за границей. За концерт певица просит 4 млн рублей. На мероприятиях с Анжеликой запрещена съемка. Из-за ситуации с ковидом исполнительница не будет фотографироваться с посторонними.

Передвигается Варум только на бизнесе. В люксе для звезды не должно быть ковролина, пуховых одеял и посторонних запахов. Еду в номер певица зазывает сама на выделенный организаторами депозит. В гримерку Анжелика просит поставить четыре бутылки воды и бутылку коньяка.

Ранее стали известны позиции из новогоднего райдера популярного российского актера и шоумена Дмитрия Нагиева. За вступление он просит 10 млн рублей.