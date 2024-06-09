«Можно, чтобы он меня кормил»: певица Люся Чеботина загадала мужа на шоу Ляйсан Утяшевой

Певица Люся Чеботина стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», который выйдет 10 июня. Исполнительница хита «Солнце Монако» в беседе с телеведущей загадала себе счастье в личной жизни.

Артистка призналась, что четыре года назад уже готовила в прямом эфире для зрителей журнала. По словам Люси Чеботиной, тогда она потерпела неудачу на кухне.

«Тогда я готовила сырники. Но получился жареный творог, а не сырники. Выглядели они отвратительно. Я сразу же сняла их для своего будущего мужа, сказав, что это специально для тебя жареный творог в моем авторском прочтении», — поделилась певица.

Ляйсан Утяшева рассказала, что в сентябре 2023 года на ее шоу побывал звезда фильма «Непосредственно Каха» Артем Калайджян. Тогда актер признался, что хочет найти невесту, а после выхода выпуска в эфир в конце декабря прошлого года женился.

«Артем Калайджян мне долго рассказывал, что не может найти свою вторую половину. Я сказала ему, что ты встретишь свою любимую, потому что пришел ко мне. Парень, который не очень любит готовить… Все, кто у меня загадывает счастье в личной жизни, — у всех получается», — заявила Ляйсан Утяшева.

Люся Чеботина, которая пока не была замужем, обратила внимание на примету, о которой рассказала ведущая. Артистка решила воспользоваться возможностью загадать желание.

«Я загадываю счастье в личной жизни. Но только можно мужчину такого, чтобы он меня кормил, а не я его», — попросила Люся Чеботина.

Напомним, Люся Чеботина с 2022 года состояла в отношениях певцом ЮрКиссом (Юрием Киселевым), сыном бизнесмена, барабанщика и художественного руководителя рок-группы «Земляне» Владимира Киселева. Однако в 2023 году пара рассталась.

Ранее сообщалось о том, что Люся Чеботина заявила о переменах в личной жизни. Певица призналась, что ее сердце занято.