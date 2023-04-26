«Можно было спасти»: друг раскрыл правду о смерти Юрия Шатунова

В июне 2023 года будет год, как умер певец Юрий Шатунов. Его смерть не дает покоя поклонникам и родным: друг артиста Андрей Гуров раскрыл неизвестное обстоятельство гибели 49-летнего исполнителя.

Он стал героем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Сама программа выйдет в эти выходные, но из рекламного ролика кое-что стало известно сейчас.

Комментируя смерть Шатунова на передаче, Гуров сказал: «Он умер внезапно, ему не было и 50 лет. Говорят, Шатунова можно было спасти». На слова приятеля музыканта обратило внимание издание StarHit.

В шоу также вспомнят основные этапы жизни исполнителя хита «Белые розы. Гуров подробно расскажет о дружбе с Шатуновым и создании хитов для группы «Ласковый май».

Напомним, Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года. Причиной смерти называли острую сердечную недостаточность. Тело певца кремировали.

Ранее мы писали о том, что за могилой музыканта на Троекуровском кладбище ухаживает мужчина, выросший в детском доме. За несколько месяцев он ни разу не видел на кладбище супругу и детей певца.