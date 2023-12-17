«Можете все забыть»: Гуф выступил с неожиданным обращением

Гуф заявил, что помирился с предполагаемым любовником его бывшей жены. Теперь рэпер ждет признания от самой Юлии Королевой.

Недавно в Сети обсуждали, что Гуф пытался ворваться в квартиру к своей бывшей супруге и дочке. Артист уверен, что у Королевой был роман на стороне с неким Михаилом. Исполнитель считает, что Юлия отдыхала вместе с любовником на вилле в Таиланде, которую он снял для нее и ребенка.

А теперь Гуф утверждает, что нашел общий язык с Михаилом и сейчас ждет признания от самой Королевой. Рэпер требует, чтобы экс-возлюбленная рассказала, с кем она на самом деле проводила время в Таиланде.

«Топор войны с Михаилом зарыт. У Михаила никакой вины нет в этом ни в чем. Пожали с Мишей руки. Все видео, который были с Михаилом, можете забыть, потому что я их удалю сейчас», – пояснил артист в своем микроблоге.

В конце Гуф выразил благодарность всем, кто помог ему встретиться и поговорить с Михаилом.

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