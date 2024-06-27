«Берегите себя»: Яна Чурикова рассказала о грядущем отъезде из Москвы

Известная телеведущая Яна Чурикова рассказала, как предпочитает проводить свободное время. Ее слова приводит mk.ru.

По словам знаменитости, в прошлом она активно занималась парашютным спортом, выполнив порядка 120 прыжков. Однако из-за переживаний близких артистке пришлось отказаться от подобного досуга.

«Я как человек, который несколько лет прыгал с парашютом, и до сих пор занимается дайвингом, не экстремальным, правда, но тем не менее, могу сказать, что экстрим просто ради вау-эффекта – это не то, что нужно. <…> Я закончила прыгать с парашютом именно потому, что поняла: такой экстрим не для меня. Так что, друзья, берегите себя», – заявила телеведущая.

Чурикова отметила, что теперь предпочитает посвящать все свободное время путешествиям по России.

«Я отдыхала в России, когда это ещё не было мейнстримом, и горячо всем рекомендовала. Этим летом, скорее всего, будет Сахалин», – резюмировала она.

Ранее Яна Чурикова вмешалась в конфликт Николая Баскова с Ольгой Бузовой и Мари Краймбрери.