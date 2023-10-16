«Это большой двигатель»: вдова актера Романа Козака влюбилась в другого мужчину

Актриса и хореограф Алла Сигалова призналась, что ее сердце уже занято одним человеком. Подробностями о личной жизни она поделилась в свежем интервью для StarHit.

Звезда сериала «Балет» отметила, что всегда испытывает чувство влюбленности.

«Это большой двигатель. Это потребность всего, что называется, Сигалова. Необходимость. Я и сейчас влюблена. В последний раз, к примеру, влюбилась буквально вчера», – заявила Алла.

Актриса не стала раскрывать личность человека, к которому прониклась симпатией, однако отметила, что это было случайное знакомство. По словам Аллы Сигаловой, ей достаточно всего одного взгляда, чтобы полюбить, а потом это чувство может не проходить долгие годы.

Преподаватель по актерскому мастерству школы-студии МХАТ подчеркнула, что в жизни прислушивалась к троим людям, одним из которых был ее покойный супруг Роман Козак.

«Но даже у этих троих я могла поинтересоваться, что они думают, но все равно сделать по-своему. Решаю я. А сейчас мне не нужно, чтобы кто-то мне советовал, отсутствует в этом нужда», – пояснила Алла Сигалова.

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