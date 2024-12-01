Может внезапно остановиться сердце: раскрыт диагноз звезды сериала «Граница. Таежный роман» Владимира Симонова

Актер Владимир Симонов, известный по сериалам «Граница. Таёжный роман» и «Каменская», обратился к медикам с жалобами на сильный кашель, однако при обследовании у него выявили гипертонию с поражением сердца.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, медики предупредили 64-летнего актера о высоком риске инфаркта или внезапной остановки сердца.

Обследование, по данным канала, показало, что у Симонова нарушена работа сердечно-сосудистой системы из-за высокого давления и суженных сосудов.

Несмотря на диагноз, Владимир Симонов решил не отказываться от работы. Уже 21 декабря он сыграет в постановке «Ветер шумит в тополях».

Ранее актриса Светлана Немоляева высказалась о проблемах со здоровьем. Недавно ей стало плохо с сердцем на съемках ремейка «Буратино», однако артистка заверила, что серьезных проблем у нее нет.