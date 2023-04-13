До анорексии недалеко: в Сети обеспокоены за феноменально похудевшую Ольгу Бузову

Ольга Бузова считается самой популярной девушкой в РФ, вот почему в Сети обсуждают ее каждый шаг. Артистка всегда обладала стройной фигурой, однако на съемках нового клипа она поразила всех экстремальной худобой. Об этом сообщает портал PROZVEZD.

По словам Ольги, в таком маленьком весе она никогда еще не была. Экс-супруга Тарасова считает, что сейчас она находится в своей лучшей форме. «Я вчера удивилась, когда влезла в 34-й размер. Вообще-то, у меня 38-й размер. 36-й ношу, когда нахожусь в топ-форме», — высказалась певица.

Ольга уверяет: она не изнуряла себя суровыми диетами. Перед съемками клипа она всего лишь правильно питалась и регулярно занималась спортом. Также, по словам звезды, у нее нет цели быть худой. Больше всего Бузова стремится к упругим формам.

«У меня всегда есть, за что потрогать. Я люблю состояние, когда нахожусь в тонусе, когда ничего не прижимает и не торчит», — резюмировала знаменитость.

Однако у пользователей Сети другой взгляд на ситуацию. Они крайне встревожены худобой Бузовой и волнуются, что певица может довести себя до анорексии.

«Олечка, покушай», — написали обеспокоенные фолловеры.

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