«Может стать предметом конфликта»: раскрыты детали раздела наследства Анастасии Заворотнюк

Дружную семью актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся в ночь на 30 мая после пяти лет борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой, может рассорить собственность, переоформленная знаменитостью на детей и мать. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал юрист Александр Хаминский.

По его словам, при отсутствии завещания наследниками первой очереди являются супруг, дети и мать. По закону, сначала из имущества, нажитого в браке с фигуристом Петром Чернышевым, будет выделена половина и отдана ему. Оставшаяся часть будет распределена между наследниками. При этом Чернышев должен также получить долю наравне с детьми и матерью.

«Известно, что часть имущества Анастасия, вероятно, в 2021 году переоформила на детей и мать, соответственно указанное имущество не войдет в наследственную массу. Однако как раз это имущество может стать предметом конфликта между родственниками», — считает Хаминский.

Ранее члены семьи Анастасии Заворотнюк поблагодарили врачей, которые все эти годы боролись за жизнь актрисы. Также они опровергли, что звезда «Моей прекрасной няни» последние дни жизни провела в хосписе. По их словам, Петр Чернышев не допустил бы этого.