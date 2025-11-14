«Может случиться с любым»: Чехова защитила Диброва после скандала с расстегнутой ширинкой

Телеведущая Анфиса Чехова публично высказалась в защиту коллеги Дмитрия Диброва, оказавшегося в центре скандала из-за появившегося в сети видео, где заметна его расстегнутая ширинка. В комментарии для Life.ru Чехова призвала общественность не раздувать из ситуации медийное шоу.

«Я не осуждаю никого и не поддерживаю культуру "отмены". Каждый человек может ошибиться. Думаю, Дмитрий просто не заметил. Такое может случиться с любым мужчиной – вышел из машины, отвлёкся, забыл застегнуться», – заявила телеведущая.

По ее мнению, публика часто забывает о том, что за медийными образами скрываются обычные люди, которые имеют право на простую человеческую ошибку.

«Он же не убил никого, не обидел, не нарушил закон. Просто попал в неловкую ситуацию. Публичные люди постоянно под прицелом камер, и если оступился хоть на секунду – тебя растерзают. Я против этого. Нужно уметь давать людям право на ошибку», – подчеркнула Чехова.

Телеведущая также добавила, что сознательно отказалась от просмотра видео, сославшись на то, что ей неприятно наблюдать за чужими промахами.

«Мне такое смотреть неприятно. Я не люблю копаться в чужих промахах. Каждый может оказаться на его месте – по неосторожности, по пьяному делу или просто по человеческой рассеянности. Но из-за камеры теперь человек должен оправдываться перед всей страной? Это неправильно», – резюмировала Анфиса.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена Диброва отреагировала на его скандальное видео.