Любовь Успенская о Гоар Аветисян: «Ты позоришь весь армянский народ»

На протяжении недели в интернет-пространстве обсуждается скандал, где певица Слава и многие другие артисты обвинили медийного хирурга Тимура Хайдарова в неудачных пластических операциях.

Однако бьюти-блогер Гоар Аветисян выступила в защиту Хайдарова, после чего наткнулась на критику 69-летней Любови Успенской. Певица заявила, что своим поведением визажист предает собственных подписчиков, а защищая врача, получает за это деньги.

«Ты позоришь не только себя, но и весь армянский народ, честь и совесть которого для меня были в примере», — эмоционально высказалась Успенская.

По словам знаменитости, Гоар показывает большой аудитории негативный пример, будто свое мнение можно просто продать. Успенская отметила, что верит в жизненные бумеранги, поэтому судьба расставит в скором времени справедливость.

Ранее мы писали, что в деле хирурга Тимура Хайдарова раскрыты новые детали.