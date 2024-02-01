Медиум Олег Шепс назвал свою победу в квизе «подставой»

Участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс приехал в Самару вместе с сестрой, чтобы принять участие в квизе. Он одержал победу над другими участниками, но остался разочарован.

«Это какая-то подстава. Здесь два первых места. Опять! В чем прикол? Меня решили подразвести немножко? Вот первое место, но здесь два победителя», - приводит Kp.ru слова возмущенного медиума.

Он заверил, что в последний раз участвовал в квизе и больше на подобные мероприятия не согласится.

Напомним, Шепс занял второе место в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», уступив первенство чернокнижнику Владу Череватому. Медиум был сильно расстроен поражением.

Ранее мы сообщали, что Олег Шепс стал крестным отцом. Он неоднократно говорил, что рос в многодетной семье. У родителей медиума четверо сыновей и дочь.