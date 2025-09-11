«Может себе позволить»: Басков защитил Долину, использующую жесткие методы обучения

Басков заявил, что Долина имеет право на жесткие методы обучения вокалу. Об этом сообщает Пятый канал.

Нередко в соцсетях Ларису Долину критикуют из-за ее чрезмерных замечаний к известным вокалистам и ученикам. Так, многие считают, что Долина слишком жестока в своих высказываниях, а методы ее работы в качестве учителя не совсем гуманны.

Николай Басков встал на защиту коллеги. Он заявил, что Долина, в отличие от некоторых педагогов, добивается результатов у своих учеников.

«Она может себе позволить делать то, что она считает нужным. Потому что она дает самое главное — она дает тот уровень профессионального артиста, в котором человек потом находит свою профессию. А если это „сюсю-мусю“, приходишь к педагогу, денежку принес, тебя 20 тысяч раз послушают, денежку опять возьмут, и чем ты хуже будешь петь и дольше, тем для педагогов многих лучше», — рассказал он.

При этом Басков вспомнил о замечаниях Ларисы Долиной в его адрес. По словам певца, она советовала ему беречь голос.

«Она сделала хорошее замечание. Я его сначала не понимал, а потом уже с годами понял. Она все время говорила: что же ты не бережешь свой голос? Не форсируй!» — рассказал он.

