«Может привести к инфекции»: у Филиппа Киркорова заподозрили серьезные проблемы из-за незаживающей раны

У певца Филиппа Киркорова заподозрили серьезные проблемы со здоровьем после свежих фото с незаживающей раной. В разговоре с «Абзацем» врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что у артиста, получившего ожог руки, может быть слабый иммунитет.

Недавно 58-летний Филипп Киркоров поделился в соцсетях кадрами с отдыха, на которых поклонники обратили внимание на его незаживающую рану на руке, которую он получил в результате ожога на концерте. По мнению Людмилы Лапы, длительное восстановление после травмы может указывать на болезни певца. Эксперт не исключила, что у артиста могут быть серьезные проблемы с иммунитетом.

«Рана заживает, если у человека все нормально с иммунной системой. Скорее всего, он проходит какую-то терапию. Возможно, имеют место препараты для похудения. С такой травмой нельзя принимать препараты, разжижающие кровь. В противном случае это может привести к вторичной инфекции. У Киркорова также есть сахарный диабет, который влияет на заживление. Видимо, помимо диабета у него еще проблемы с иммунитетом, которые усугубляются жиросжигающими уколами», – отметила Людмила Лапа.

Напомним, 25 апреля исполнитель хита «Цвет настроения синий» пострадал во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, получив серьезный ожог. На певце загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники, но он продолжил выступление. Известно, что Филипп Киркоров страдает сахарным диабетом, поэтому его процесс реабилитации затянулся на месяц.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, почему Филиппу Киркорову сложно передвигаться: «Это связано с возрастом или болезнью».