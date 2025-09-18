«Может повысить голос»: ученица Нагиева рассказала, какой на самом деле он педагог

Ученица актера Дмитрия Нагиева Натали Андерс рассказала, какой он в преподавании. По словам девушки, знаменитость может быть строгим и требовательным.

Подробности узнал сайт «7Дней.ru».

По словам собеседницы издания, с актером легко работать, он «очень четкий». Девушка назвала Нагиева «лучшим преподавателем».

«Не злой точно, он может повысить голос, если это необходимо. Он очень требовательный. Дмитрий может всё, он гениальный», - размышляет ученица.

Андерс отмечает: в первую очередь, Нагиев – человек, который вдохновляет. Она сравнила звезду с певицей Ларисой Долиной, которую часто критикуют за жесткое поведение со студентами.

Напомним, актер некоторое время назад стал развиваться в преподавании. Он проводит курсы по актерскому мастерству и личностному росту за границей. Андерс, побывавшая на занятиях, была соведущей Нагиева на премии «Люди Года».

Ранее артист говорил, что ему отвратительны разговоры об инфоцыганстве. Он не собирает залы и стадионы, а курсы почти лишены доходности из-за дорогой аренды в Дубае. Актер посчитал, что в России его ждет пенсия «косарей двадцать».