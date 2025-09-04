«Пенсия у меня косарей двадцать будет»: актер Дмитрий Нагиев ответил на обвинения в инфоцыганстве

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев объяснил, почему не считает себя инфоцыганом. Недавно артиста упрекнули в дороговизне его курсов актерского мастерства, которые он проводит в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Актер объяснил, что в группу к нему набирается не более 20 человек, а стоимость участия варьируется от 14 до 20 тысяч дирхам. В пересчете на рубли — от 304 до 439 тысяч. Такая цена и вынудила пользователей обвинить артиста в инфоцыганстве.

Однако Нагиев уточняет, что в Дубае очень дорогая аренда — до 180 тысяч дирхам (почти 4 млн рублей), что практически лишает курсы доходности.

«Так что я сразу отмету разговоры об инфоцыганстве, которые мне отвратительны. Я не собираю залы, стадионы. Это удовольствие и желание, как бы я не был сейчас высокопарен, принести пользу от опыта, который набрал. Что касается источника дохода лет через 20, то я патриот. И посчитал, что пенсия у меня косарей двадцать будет», — ответил актер.

Ранее актер Дмитрий Нагиев повысил гонорар за корпоративное мероприятие с 95 тыс. евро до 100 тысяч.