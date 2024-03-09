«Может помочь что-то поменять в жизни»: певица Нюша раскрыла свое отношение к эзотерике

Певица Нюша посетила вечеринку Russian Party, организованную Super совместно с VK. Артистка рассказала Пятому каналу о своем отношении к эзотерике, гаданиям и гороскопам.

По признанию Нюши, она не увлекается каким-то одним из направлений. Однако певица считает, что и гадания, и гороскопы применимы в повседневно жизни, поскольку это — инструменты, которые помогают что-то изменить в жизни.

«Я ищу инструменты, с которыми я могу как-то улучшить свое восприятие мира, улучшить качество жизни. Я считаю, что все это — определенные инструменты, это информация, которая может помочь что-то в своей жизни поменять, улучшить. Поэтому здесь нет какого-то одного направления», — поделилась Нюша.

Артистка отметила, что можно доверять только раскладу таро, сделанному индивидуально профессионалом. Также стоит обратиться к нескольким мастерам, чтобы проверить полученный результат и убедиться в его правдивости.

Ранее мы писали о том, что Нюша на вечеринке Russian Party Super совместно VK поспешила удалиться от журналистов, услышав вопрос о муже.