«Может получить неровное лицо или потерю мимики»: что грозит увлекшемуся пластикой Валерию Леонтьеву

Вернувшегося в Россию Валерия Леонтьева предупредили об опасных последствиях многочисленных пластических операций. В разговоре с «Абзацем» преподаватель кафедры практического курса по пластической хирургии РУДН Сергей Свиридов заявил, что певец рискует «потерять лицо».

Недавно исполнитель хита «Полет на дельтаплане» вернулся в Россию, чтобы выступить на «Новой волне» в Казани. На кадрах, появившихся в соцсетях Игоря Крутого, многие не узнали изменившегося Валерия Леонтьева. Пользователи Сети посчитали, что 76-летний артист в очередной раз переборщил с пластикой, из-за чего его лицо теперь похоже на маску. Однако, как оказалось, певец рискует столкнуться с более страшными последствиями хирургического вмешательства.

По слова Сергея Свиридова, в погоне за красотой и молодостью Валерий Леонтьев корректировал внешность с помощью пластики и в какой-то момент слишком увлекся. Эксперт уверен: если артист продолжит в том же духе, то он может получить «неровное лицо» или лишиться мимики.

«У Валерия Леонтьева всегда были филлеры в области лица. Из-за того, что он постоянно вводит их, у него могли начаться спаечные процессы. Они могут деформировать контур лица в виде впадин. В таком случае нужно ввести еще больше филлеров, чтобы скрыть неровности. Возникает порочный круг, когда предыдущее действие усугубляет последующее. Предположу, что он вошел в этот порочный круг. Если он не будет пользоваться филлерами, то в итоге может получить неровное лицо или потерю мимики», — заявил Сергей Свиридов.

Известно, что Валерий Леонтьев уже более 30 лет пользуется услугами пластических хирургов и косметологов. По мнению экспертов, певец сделал две подтяжки лица и блефаропластику. Сам артист признавался, что после одной из операций с трудом закрывал глаза.

Ранее Валерий Леонтьев решил лечь под нож хирурга из-за неудачной пластики век.