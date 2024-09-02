Готов вернуться к работе в МГУ, но не на ТВ: что происходит с тяжелобольным 87-летним Дроздовым

87-летний телеведущий Николай Дроздов собирается в новом учебном году вернуться к работе со студентами в МГУ имени Ломоносова, где 23 года является профессором. Однако к съемкам на ТВ он все еще не готов из-за состояния здоровья. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, лечение рака у Дроздова протекает хорошо, наблюдается положительная динамика. У самого телеведущего отличное настроение, и он намерен вновь работать. Но как раньше давать лекции в очном формате пока звезда не может. SHOT отмечает, что это связано с состоянием его здоровья.

По этой же причине пока не идет речь о возвращении Дроздова на телевидение. Пока неизвестно, когда ведущий «В мире животных» вновь сможет сниматься. При этом на публичных мероприятиях он уже начал появляться все чаще, что является хорошим знаком.

К слову, источник также сообщил, что, по словам близких Николая Дроздова, в августе он вновь приходил в больницу из-за болезни. Он посетил дневной стационар, где ему поставили необходимый укол.

Ранее Светлана Дружинина вышла на связь после слухов о тяжелой болезни.