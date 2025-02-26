Конфликт вышел на новый уровень? Отец Фриске отреагировал на громкое интервью Шепелева

Отец Жанны Фриске назвал Дмитрия Шепелева «шакалом» после его нового интервью. Об этом сообщает Кp.ru

25 февраля в Сети было опубликовано большое интервью Дмитрия Шепелева. Впервые за долгое время телеведущий прокомментировал скандал с родителями Жанны и обвинил Владимира Фриске в организации нападения. Из-за этого Дмитрию пришлось нанять охрану.

По словам Владимира, после выхода интервью журналисты «оборвали» его телефон. Несмотря на обвинения, отец Жанны отказался комментировать слова Шепелева, назвав его «шакалом».

Владимир отметил, что посмотрит скандальное интервью только в том случае, если там будет освещена жизнь Платона — внука, с которым он давно не виделся.

«Мне пишут из разных СМИ и звонят с радиостанций. Скидывают отрывки его интервью. Я сейчас нахожусь в Дубае. И, если честно, мне совсем неинтересно, что там рассказал этот шакал. Вот, если что-то, связанное с Платоном и его жизнью — я почитаю и посмотрю», — резюмировал он.

Ранее Дмитрий Шепелев впервые раскрыл, почему не был рядом с Жанной Фриске в момент смерти. Подробности читайте в этой новости.