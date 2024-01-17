«Может, папе с сыном надеть носки?»: Садальский пофантазировал о пении Киркоровых в Болгарии

Актер Станислав Садальский поддержал депутата Госдумы Олега Нилова, предложившего Бедросу и Филиппу Киркоровым исполнить песню у памятника «Алеша» в Болгарии. Артист назвал идею неплохой, но с непредсказуемыми последствиями.

«Их тут же со стопроцентной вероятностью задержат, будет скандал»,- написал Садальский в своем Telegram-канале.

Он предположил, что в этом случае проблем прибавится и у МИДа страны, так как Киркоровы являются гражданами РФ и их придется выручать.

«Хотя в принципе идея не плохая, вот только с костюмами... надо бы усилить акцию! Может, папе с сыном надеть носки?» - пошутил Садальский, намекая на скандальный образ рэпера Николая Васильева (Vacio) на «голой» вечеринке.

Ранее депутат Госдумы Нилов призвал отца и сына Киркоровых прокомментировать события в Болгарии и спеть у памятника советскому солдату-освободителю, который хотят демонтировать.

Мы сообщали, что Станислав Садальский высказался относительно «голой» вечеринки, которую устроила блогер Настя Ивлеева. Он считает, что блогерша не смогла развлечь публику, а те, кто пришел на мероприятие, произвели жалкое впечатление.