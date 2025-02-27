Может отделаться штрафом: какое наказание грозит Александру Буйнову за ДТП с пешеходом

Певец Александр Буйнов может отделаться штрафом и лишением прав за ДТП с участием пешехода.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, наказание 74-летнего исполнителя хита «Пустой бамбук» зависит от степени тяжести травм, полученных пострадавшей пенсионеркой.

Если вред здоровью 61-летней женщины квалифицируют как легкий, то Буйнов заплатит штраф от 3750 до 7500 рублей или лишится прав на срок от года до полутора лет.

За травмы средней степени тяжести Буйнову будет грозить штраф от 15 до 37 тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В случае тяжкого вреда будет возбуждена уголовная статья, по которой может грозить до семи лет тюрьмы.

При этом, по предварительным данным, медики обнаружили у пострадавшей разрыв связки левого надколенника и множественные ушибы. Сейчас пенсионерка находится на обследовании в больнице.

Напомним, вечером 26 февраля Александр Буйнов сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе Подмосковья. По словам пострадавшей, певец хотел покинуть место ДТП и прятался от нее в машине, так как боялся, что его узнают. Она подчеркнула, что водитель даже не подошел посмотреть, в порядке ли сбитый им пешеход.

Ранее Александр Буйнов заявил, что в момент ДПТ за рулем находился не он, а его водитель.