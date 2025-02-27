«Мне все равно»: Бари Алибасов рассказал, почему отказывается покупать место на кладбище

Бари Алибасов заявил, что ему все равно на то, где его похоронят. Об этом сообщает NEWS.ru.

Продюсер и создатель группы «На-На» Бари Алибасов ответил на вопрос журналистов о том, приобрел ли он себе место на кладбище. По словам Алибасова, его не волнует то, что будет происходить с его телом после смерти.

«Как хотите — так и раскладывайте. Ну, ты представляешь, что я лежу в могиле и плачу, что меня не так положили? Мне все равно, что будет со мной после моей смерти. Я над этими вопросами не задумываюсь», — рассказал он.

77-летний продюсер добавил, что он считает себя рациональным человеком, поэтому ему все равно на то, где его похоронят.

«Я понимаю, что я умер и все! И больше меня нет», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Бари Алибасов опозорил Юрия Лозу, который мылся раз в три года во время гастролей.