«Может, он так пошутил»: комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Дмитрия Нагиева о будущей пенсии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал недавнее заявление актера Дмитрия Нагиева о размере его будущей пенсии. По мнению журналиста, это могла быть шутка.

Об этом сообщает Sport24.

«Слова Нагиева о пенсии в 20 тыс.? Мне сложно сказать, что он имел в виду. Нагиев — человек точно не бедный. Может, он так пошутил. Что-то мне подсказывает, что нуждаться он на пенсии не будет», — отметил Губерниев.

Напомним, что недавно актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отреагировал на обвинения в инфоцыганстве из-за цен на курсы актерского мастерства, которые он проводит в Дубае.

Нагиев заявил, что ничего на них не зарабатывает и объяснил, почему. В добавок он предположил, что в будущем у него будет скромная пенсия. В интервью YouTube-шоу Circle Property Dubai артист предположил, что она составит примерно двадцать тысяч рублей.

Кроме того, по словам шоумена, его сбережений в 70 тысяч долларов может не хватить для безбедной старости.

Ранее мы писали, что Дмитрий Нагиев снизил цены на курсы по самооценке и актерскому мастерству в ОАЭ.